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- Motosiklet Festivali Color Fest ve Kortejle sona erdi

1 saat önce

Motosiklet Festivali Color Fest ve Kortejle sona erdiANTALYA - Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği 9'uncu Uluslararası Motosiklet Festivali', çok sayıda motosikletlinin katıldığı kortej, Color Fest ve Kargo konseriyle sona erdi.

Motosiklet Festivali Color Fest ve Kortejle sona erdi
ANTALYA - Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği 9'uncu Uluslararası Motosiklet Festivali', çok sayıda motosikletlinin katıldığı kortej, Color Fest ve Kargo konseriyle sona erdi.
Manavgat Belediyesi'nce bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Uluslararası Motosiklet Festivali', 5 bin motosiklet tutkununun katılımı ve renkli, eğlenceli etkinliklerle sona erdi. Festivalin son gününde, Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile çok sayıda motosikletlinin katılımıyla kortej düzenlendi. Etkinlikte teknoloji bağımlığına dikkat çekmek isteyen bazı motosikletliler, 'Telefonu bırak insanlarla iletişim kur' ve 'Bağlan ama bağımlı olma' yazılı dövizler taşıdı. Türkiye Stunt Şampiyonu Birkan Polat'ın şehir merkezinde ve yollarda yaptığı akrobasi gösterileri de ilgi gördü. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte motosiklet tutkunları; Sorgun, Titreyengöl, D-400 yolundan ilçe merkezine kadar tur attı. Belediye Başkanı Şükrü Sözen de motosiklet kortejinde Birkan Polat ile başı çekti. Şehir merkezinden geçen motosikletliler ve Başkan Sözen, yol kenarında korteji izleyen vatandaşlara selam verdi.
Manavgat Color Fest ile renklendi
Festivalin son gününde gerçekleştirilen Color Fest de katılımcıların ilgisini çekti. Katılımcılara, alana girişlerinde çeşitli renklerde boya verildi. Organik boyaları birbirine atan katılımcılar, müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Başkan Şükrü Sözen de gençler ve çocuklarla birlikte etkinliğe katıldı. 300 kilogram kadar boyanın Hindistan'dan özel olarak getirildiğini dile getiren Sözen, "Çok güzel ve farklı bir etkinlik oldu. Özellikle gençler ve çocuklarımızdan bu konuda yoğun talep vardı. Biz de onları kırmadık ve bu isteklerini yerine getirdik. Ben de gençlerin daveti üzerine oyuna katıldım, oldukça eğlenceli geçti. Dünyayı bir günlüğüne gençler ve çocuklarımızla renklere boyamak oldukça güzel bir duyguydu" dedi.
Festivalin son gününde akşam katılımcı motosiklet kulüplerine anı plaketleri de yine Başkan Şükrü Sözen ve Manavgat Motosiklet Kulübü Başkanı Erdem Buzkan tarafından verildi. Festival, Kargo ve Necati-Saykolar gruplarının verdiği konserle sona erdi.
- Motosiklet Festivali Color Fest ve Kortejle sona erdi
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:44 Kaynak: İHA
Şükrü Sözen, Manavgat, Motosiklet, Yerel
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