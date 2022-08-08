Motosiklet Gönüllüleri Büyük Taarruz'u Süvarilerin İzinden Giderek Anacak - Son Dakika
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Motosiklet Gönüllüleri Büyük Taarruz'u Süvarilerin İzinden Giderek Anacak

08.08.2022 17:57
Motosiklet Gönüllüleri Büyük Taarruz'u Süvarilerin İzinden Giderek Anacak

Motosiklet gönüllülerinin oluşturduğu Süvarilerin İzinden Platformu, Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümünde 5. Süvari Kolordusu’nun işgalci güçlere karşı saldırıda kullandığı güzergahı geçerek zaferi anacak. 27-29 Ağustos’ta gerçekleşecek motosiklet sürüşü, Afyon Kocatepe’de başlayıp Dumlupınar’da sonlanacak.

Motosiklet gönüllülerinin oluşturduğu Süvarilerin İzinden Platformu, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde 5. Süvari Kolordusu'nun işgalci güçlere karşı saldırıda kullandığı güzergahı geçerek zaferi anacak. 27-29 Ağustos'ta gerçekleşecek motosiklet sürüşü, Afyon Kocatepe'de başlayıp Dumlupınar'da sonlanacak.

Süvarilerin İzinden Platformu, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü nedeniyle 27-29 Ağustos'ta taarruzun yapıldığı güzergahta motosiklet sürüşü düzenleyecek. Bağımsız ve gönüllük esasıyla düzenlenen sürüşün koordinatörlüğünü yapan Yavuz Kuru, sürüşün amacı ve rotası hakkında şunları söyledi:

"BÜYÜK TAARRUZ'DA 5. SÜVARİ KOLORDUSU'NUN İZLEDİĞİ ROTAYI İZLİYORUZ"

"Büyük Taarruz'da 5. Süvari Kolordusu'nun izlediği rotayı izliyoruz, süvarinin izinden gidiyoruz. O nedenle ismini 'Süvarinin İzinden' koyduk. Rotaya Kocatepe'den başladıktan sonra süvarinin asıl geçiş noktası olan Ahır Dağı'na hareket ediyoruz. Ahır Dağı'nı geçip Sinanpaşa Ovası'na iniyoruz. Daha sonra ilk ele geçirilen tren istasyonu, önemli süvari şehitliği gibi noktaları ziyaret edip, katılımcılara anlatarak ilerliyoruz ve Dumlupınar'da sonuçlandırıyoruz.

"BAĞIMSIZ VE GÖNÜLLÜLÜK ESASIYLA BİR ARAYA GELMİŞ İNSANLARDAN OLUŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Özellikle bağımsız ve gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş insanlardan oluşmaya çalışıyoruz. Her yıl tüm motosikletçiler 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi'ni anmak için giderler. 30 Ağustos böyle konularda biraz öksüz kalmıştır, 30 Ağustos içinde aynı havayı oluşturalım istiyoruz. Bu yüzden herhangi bir kulüp etkinliği, marka etkinliğine girmeyelim motosiklet camiasındaki herkes kendince bu organizasyonu sahiplensin istiyoruz. Özellikle de bir sahiplik yaratmamak çabasındayız."

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Kaynak: ANKA

Dumlupınar, Motosiklet, Afyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosiklet Gönüllüleri Büyük Taarruz'u Süvarilerin İzinden Giderek Anacak - Son Dakika

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