Motosiklet, hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı (2) - Son Dakika

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Motosiklet, hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı (2)
7 saat önce
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADIManisa'nın Yunusemre ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Cemal Engin Deniz (23), ağır yaralı kaldırıldığı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:04 Kaynak: DHA
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Cemal Engin Deniz (23), ağır yaralı kaldırıldığı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kablo üretimi yapılan fabrikanın Ar-Ge bölümünde çalışan Deniz'in, mesai bitimde evine dönerken, kazanın olduğu öğrenildi. Cemal Engin Deniz'in cenazesinin bugün ikindi vakti Hatuniye Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği belirtildi.Öte yandan hastanede, kazada 1'i ağır yaralanan 3 kişinin tedavisine devam edildiği öğrenildi.
Cemil SEVAL/MANİSA,
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