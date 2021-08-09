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İstanbul'da motosiklet hafriyat kamyonuna çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

İstanbul'da motosiklet hafriyat kamyonuna çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

09.08.2021 09:20

Kağıthane'de elektrikli motosikletle seyir halinde olan 1'i Özbek uyruklu kadın 2 kişi, çarptıkları hafriyat kamyonunun altında kaldı.

Kağıthane'de elektrikli motosikletle seyir halinde olan 1'i Özbek uyruklu kadın 2 kişi, çarptıkları hafriyat kamyonunun altında kaldı. Bacağı lastiğin altında kalan kadın ağır şekilde, motor sürücüsü ise başından yaralandı. Polisin gözaltına aldığı kamyon sürücüsü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 09.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Erdem Tağrıverdi (69), Özbekistan uyruklu iş arkadaşı Reyhona Razzokova (44) ile birlikte Küba marka elektrikli motosiklete binerek yola koyuldu. Motor sürücüsü cadde üzerinde dönüş yapmak istediği esnada bir anda kontrolü kaybederek önünde seyreden Adil Alkan (48) idaresindeki 69 K 0029 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Kamyon bacağının üzerinden geçti

Kaza sonucu yere savrulan Razzokova, bacağının üstünden kamyonun geçmesi sonucu ağır şekilde, sürücü Tağrıverdi ise başından yaralandı. Kazanın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından kadını Okmeydanı Prof. Dr. Şehir Taşçıoğlu Şehir Hastanesine, motor sürücüsünü ise Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının durumunun ağır, motor sürücüsünün ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kamyon sürücüsü serbest bırakıldı

Öte yandan, olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından motosiklet çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürülürken, sürücü Adil Alkan ise ifadesi alınmak üzere Sadabad Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan sürücü Alkan, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İSTANBUL

İstanbul'da motosiklet hafriyat kamyonuna çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
İstanbul'da motosiklet hafriyat kamyonuna çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
İstanbul'da motosiklet hafriyat kamyonuna çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
İstanbul'da motosiklet hafriyat kamyonuna çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
İstanbul'da motosiklet hafriyat kamyonuna çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
İstanbul'da motosiklet hafriyat kamyonuna çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
İstanbul'da motosiklet hafriyat kamyonuna çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
İstanbul'da motosiklet hafriyat kamyonuna çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
İstanbul'da motosiklet hafriyat kamyonuna çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
İstanbul'da motosiklet hafriyat kamyonuna çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
İstanbul'da motosiklet hafriyat kamyonuna çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
İstanbul'da motosiklet hafriyat kamyonuna çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Motosiklet, Kağıthane, Polis, Özbek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da motosiklet hafriyat kamyonuna çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika


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