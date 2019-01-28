Son Dakika Haberleri: Motosiklet Hırsızı 2 Kişi Tutuklandı

Motosiklet Hırsızı 2 Kişi Tutuklandı

48 dakika önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda motosiklet hırsızlığından kaydı olan 2 kişi yakalandı.

Motosiklet Hırsızı 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda motosiklet hırsızlığından kaydı olan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet hırsızlığı ile ilgili çok sayıda kaydı bulunan Y.İ. ve N.C.K. son olarak 18 Ocak tarihinde çaldıkları motosiklet ile birlikte yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

Nevşehir, 3. Sayfa
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