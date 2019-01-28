Motosiklet Hırsızı 2 Kişi Tutuklandı
48 dakika önce
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda motosiklet hırsızlığından kaydı olan 2 kişi yakalandı.
Nevşehir
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda motosiklet hırsızlığından kaydı olan 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet hırsızlığı ile ilgili çok sayıda kaydı bulunan Y.İ. ve N.C.K. son olarak 18 Ocak tarihinde çaldıkları motosiklet ile birlikte yakalandı. Polis
ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:31 Kaynak: İHA
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