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Motosiklet hırsızı 5 kişi tutuklandı

6 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube müdürlüğü ekiplerince kent genelinde motosiklet hırsızlığı olaylarına karışan 12 kişiden 5'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Motosiklet hırsızı 5 kişi tutuklandı, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube müdürlüğü ekiplerince kent genelinde motosiklet hırsızlığı olaylarına karışan 12 kişiden 5'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 15 gün içerisinde motosiklet hırsızlığı olaylarına karışan 12 kişiyi yapılan çalışmalar sonucunda yakaladı. Yakalanan 12 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 12 kişi daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 12 kişiden F.Ç., A.C., A.K., F.K., Y.T., isimli 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şahısların çalmış olduğu 5 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:31 Kaynak: İHA
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