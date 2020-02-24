Motosiklet hırsızı bu sefer çalamadan kaçtı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızı bu sefer çalamadan kaçtı - Son Dakika

Motosiklet hırsızı bu sefer çalamadan kaçtı

7 saat önce

Bilecik'te bir şüpheli çalmaya niyetlendiği motosikleti çevredeki vatandaşları görünce bırakarak olay yerinden kaçtı.

Motosiklet hırsızı bu sefer çalamadan kaçtı, System.String[]

Bilecik'te bir şüpheli çalmaya niyetlendiği motosikleti çevredeki vatandaşları görünce bırakarak olay yerinden kaçtı.


Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Hamam Sokak üzerinde park halindeki motosikleti çalmaya niyetlenen şüpheli çevredeki vatandaşları görünce olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar durumu polis ekipleri haber ihbar etti. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler eşkal tespiti için çalışma yaptılar. Bir kaç vatandaşın bilgisine başvuran ekipler, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - BİLECİK

Gazipaşa, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Van Başkale'de deprem sebebiyle okullar 15 gün tatil edildi
İBB'nin gece metrolarında çift ücret tarifesi büyük tepki çekiyor Elazığ depremini 2 ay öncesinden bilen Prof. Feyzi Bingöl: Kahramanmaraş'ta her an 7 büyüklüğünde deprem olabilir Umman'da 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 00:14:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Motosiklet hırsızı bu sefer çalamadan kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]