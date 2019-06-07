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Motosiklet hırsızı çaldığı motosikletle yakalandı

41 dakika önce

Kuşadası'nda çeşitli tarihlerde çalınan üç ayrı motosiklet hırsızlığının zanlısı, polis tarafından çaldığı motosikletlerden biriyle yakalandı.

Motosiklet hırsızı çaldığı motosikletle yakalandı, System.String[]
Kuşadası'nda çeşitli tarihlerde çalınan üç ayrı motosiklet hırsızlığının zanlısı, polis tarafından çaldığı motosikletlerden biriyle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda Mayıs ayı içerisinde Hacıfeyzullah, Karaova ve Kadınlar Denizi Mahallelerindeki üç ayrı motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kapsamlı bir araştırma başlattı. 3 ayrı bölgedeki tüm işyeri ve mobese kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olaylarının zanlısı olarak Y.T. isimli bir kişiyi belirledi. Araştırmayı sürdüren polis ekipleri, Y.T. isimli zanlının yanında bulunan C. K. ile birlikte, Hacfeyzullah Mahallesi'nden Mayıs ayı içerisinde çalınan motosikletle Yılancıburnu mevkiinde yakaladı. Gözaltına alınan iki şüpheli mahkemeye sevk edildi. C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.T. ise motosiklet hırsızlığı yapmak suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:55 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Kuşadası, 3. Sayfa
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