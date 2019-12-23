Motosiklet hırsızı cezaevine gönderildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızı cezaevine gönderildi - Son Dakika

Motosiklet hırsızı cezaevine gönderildi

6 saat önce

Antalya'da park halindeki motosikleti çaldığı gerekçesiyle asayiş ekiplerince yakalanan H.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Motosiklet hırsızı cezaevine gönderildi, System.String[]

Antalya'da park halindeki motosikleti çaldığı gerekçesiyle asayiş ekiplerince yakalanan H.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1013 Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisinin H.U. olduğunu belirledi. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan H.U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Asayiş Büro, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Öğretmen, trafikte tartıştığı sürücü tarafından bıçakladı
Gerçek ailesini arayan genç kızı, "Ben babanım" diyerek 4 kişi aradı Doğum lekesiyle 27 yıldır ailesini arayan dilek'e 4 baba adayı - arşiv Sadaka kutusu ve laptop çalan zanlı yakalandı

Son Dakika Haberleri
21:28 Trabzon ve Giresun'da orman yangınları - Son Dakika Haber
21:27 Konya'da ahır yandı, 240 hayvan telef oldu - Son Dakika Haber
21:26 Bitkisel yağ yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika Haber
21:24 (Özel) Esenler'de otomobil yol ortasında alev aldı - Son Dakika Haber
21:18 Direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
21:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Libya ile vardığımız mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacağız - Son Dakika Haber
20:41 Müşterisine getirdiği masa sonu oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 21:42:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Motosiklet hırsızı cezaevine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]