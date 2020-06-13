Motosiklet hırsızı güvenlik kamerası kaydından yakalandı - Son Dakika

Motosiklet hırsızı güvenlik kamerası kaydından yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, güvenlik kamerası kaydından kimliği tespit edilerek yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, güvenlik kamerası kaydından kimliği tespit edilerek yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 3 motosiklet çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntüsünden kimliğini tespit ettiği E.F.T'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Basınla paylaşılan görüntülerde, zanlının bir binanın koridoruna park edilmiş motosikleti alıp götürmesi görülüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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