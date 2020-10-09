Motosiklet hırsızı: "İnsanlık namına temizlik yapıyordum" - Son Dakika

Motosiklet hırsızı: "İnsanlık namına temizlik yapıyordum"

Adana'da suç üstü yakalanınca hırsızlık yapmadığını insanlık namına motosikleti temizlediğini söylediği öğrenilen zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da 5 motosikleti çalan zanlı polise suç üstü yakalanınca hırsızlık yapmadığını insanlık namına motosikleti temizlediğini söylediği öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 kişinin motosikletlerinin çalındığı başvurusu üzerine harekete geçti. Oto hırsızlık dedektifleri, olayın meydana geldiği yerlerde güvenlik kamerası çalışması yaptı. Ramazan U. isimli şahsın motosikletleri çalıp götürdüğünü belirleyen polis inceleme yaptığı bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise zanlının motosikleti çalıp götürdüğü ancak çalıştıramadığı için yol kenarına bıraktığını, zanlının parmak izi kalmaması içinde motosikleti bir bezle sildiğini tespit etti.

Polis zanlıyı yakalamak için hırsızlık yaptığı yerlerde pusu attı. Polis bir süre sonra zanlıyı çaldığı motosiklet üzerinde yakaladı. Emniyete getiriline zanlı hırsızlık yapmadığını üstünde yakaladığı motosikleti de satın almak istediğini denemek amaçlı sürdüğünü söyledi. Çalıştıramadığı motosikleti sildiği görüntüleri gösterilen zanlının "insanlık namına motosikleti temizledim. İnsanlık öldü mü, hırsızlık yapmadım" dediği öğrenildi. Zanlı ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.