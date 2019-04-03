Motosiklet Hırsızı Kamerada
22 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın rahat tavırları ise görüntüleri izleyen sahibine, "Bu kadarı da olmaz, pes doğrusu" dedirtti. Olay, geçtiğimiz günlerde Hacıevhat Mahallesi Eski Keşan
Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, sahibinin park halinde bıraktığı motosiklet, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından rahat tavırlar içerisinde yürütülerek, gündüz saatlerinde çalındığı gözleniyor. Akşam saatlerinde motosikletinin çalındığını fark eden Fatih
Geniş ise polise gidip şikayetçi oldu. Çalınma anına ilişkin görüntüleri izleyen sahibi Fatih Geniş ise, hırsızın rahat tavırlarını hayretle karşıladığını söyledi.
(Hüseyin Tayyar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:41 Kaynak: İHA
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