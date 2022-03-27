Motosiklet hırsızı kamerada - Son Dakika
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Motosiklet hırsızı kamerada

27.03.2022 09:59

Motosiklet hırsızı kamerada Silivri'de bir şahıs park halinde motosikleti düz kontak yaparak çaldı.

Motosiklet hırsızı kamerada

İSTANBUL - Silivri'de bir şahıs park halinde motosikleti düz kontak yaparak çaldı. Hırsızın rahat tavırları ve motorla gidişi anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan motosikleti gözüne kestiren bir kişi kimsenin olmadığını fak edince yanına geldi. Daha sonrada düz kontak yaparak çalıştırdı. Hırsız motosikleti çalıştırıp giderken bir kişi tarafından fark edildiğini anlayınca kendi motosikletiymiş gibi davranmaya başladı. Adam yoluna devam edince motorla uzaklaşıyor. Hırsızın motosikletle kaçma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet hırsızı kamerada
Motosiklet hırsızı kamerada
Motosiklet hırsızı kamerada

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızı kamerada - Son Dakika


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