Motosiklet hırsızı kamerada - Son Dakika

Anketleri inceleyen Kılıçdaroğlu: 6 milyon oyları var, onlardan çok umutluyum

Motosiklet hırsızı kamerada

İSTANBUL - Silivri'de bir şahıs park halinde motosikleti düz kontak yaparak çaldı. Hırsızın rahat tavırları ve motorla gidişi anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan motosikleti gözüne kestiren bir kişi kimsenin olmadığını fak edince yanına geldi. Daha sonrada düz kontak yaparak çalıştırdı. Hırsız motosikleti çalıştırıp giderken bir kişi tarafından fark edildiğini anlayınca kendi motosikletiymiş gibi davranmaya başladı. Adam yoluna devam edince motorla uzaklaşıyor. Hırsızın motosikletle kaçma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.