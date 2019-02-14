Motosiklet Hırsızı Kovalamaca Sonucu Yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen zanlı, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen zanlı, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.



Edinilen bilgiye göre; Kuşadası'nın Hacıfeyzullah Mahallesi Dost Sitesi içerisinden motosiklet çalınması olayıyla ilgili olarak Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından suçlu veya suçluları yakalamak için çalışma başlatıldı.



Olay yerini gören ve çevrede bulunan kameralar incelendiğinde hırsızlık olayının zanlısı olarak M. Y. isimli şahıs belirlendi. İkiçeşmelik Mahallesi ara sokaklarında görülen M.Y., dur ihtarı yapılmasına rağmen kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. - AYDIN

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