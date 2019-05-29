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Motosiklet hırsızı suçüstü yakalandı

36 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, motosiklet hırsızlığı yapmaya çalıştığı sırada suçüstü yapılan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Motosiklet hırsızı suçüstü yakalandı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, motosiklet hırsızlığı yapmaya çalıştığı sırada suçüstü yapılan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, ilçe merkezinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye intikal edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve kovalamaca sonucu yakalanan R.E.S. isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:04 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Didim, 3. Sayfa
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