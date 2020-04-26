Motosiklet hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet hırsızı şüpheli şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.



Olay Karaova Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çaldığı motosikletiyle şehir turu atan U.A., polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. 5 kilometrelik kovalamaca sonucu şüpheli direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Havada takla atan U.A., ayağa kalkarak bu kez yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin bir an olsun peşini bırakmadığı hırsız çalılıkların arasında yakalanarak gözaltına alındı. Bir gün önce çaldığı belirlenen ve değeri 30 bin liranın üzerinde olan motosiklet çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle şüpheliye 3 bin 150 lira idari para cezası yazıldı. Şüpheli, polis ekiplerince işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. - AYDIN