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Motosiklet hırsızı tutuklandı

1 saat önce

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri motosiklet hırsızlığı şüphelisi yaşı küçük 2 şahsı gözaltına aldı.

Motosiklet hırsızı tutuklandı, System.String[]
Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri motosiklet hırsızlığı şüphelisi yaşı küçük 2 şahsı gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yaşı küçük 2 şahsın kullanmış olduğu siyah renkli plakasız motosikletin 23 Mayıs 2019 günü çalındığı tespit edilmiş, motosiklet yapılan işlemlerin ardından müştekisine teslim edilmiş, yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli yaşı küçük şahıslardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış diğeri tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:05 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Batman
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