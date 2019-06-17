Motosiklet hırsızı tutuklandı
1 saat önce
Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri motosiklet hırsızlığı şüphelisi yaşı küçük 2 şahsı gözaltına aldı.
Batman Emniyet Müdürlüğü
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:05 Kaynak: İHA
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri motosiklet hırsızlığı şüphelisi yaşı küçük 2 şahsı gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yaşı küçük 2 şahsın kullanmış olduğu siyah renkli plakasız motosikletin 23 Mayıs 2019 günü çalındığı tespit edilmiş, motosiklet yapılan işlemlerin ardından müştekisine teslim edilmiş, yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli yaşı küçük şahıslardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış diğeri tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - BATMAN
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