Son Dakika Haberleri: Motosiklet hırsızı tutuklandı
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Motosiklet hırsızı tutuklandı

36 dakika önce

BARTIN'da, motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Motosiklet hırsızı tutuklandı, System.String[]
BARTIN'da, motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde yaşanan motosiklet hırsızlıklarının ardından soruşturma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 3 şüphelinin kimliklerini belirledi. Polis, T.G., M.Ö. ve S.T. olduğunu belirleyen şüphelileri, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Çalınan 3 motosiklet sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. ve S.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. T.G. ise tutuklandı.


- Bartın
Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:08 Kaynak: DHA
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