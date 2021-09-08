Motosiklet hırsızı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosikletleri çalınan 3 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde araştırma yapıp, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, çalınan motosikletlerin merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'ndeki Kuş Pazarı'na götürüldüğünü ve bu bölgede izinin kaybolduğunu belirledi.

Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişinin tespit edilmesi için bölgede fiziki takibe başlayan polis, şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Murat K. (29) olduğunu belirledi. Çaldığı araçların karşılığında uyuşturucu madde aldığı öne sürülen Murat K., polisin şafak vakti yaptığı baskında Kuş Pazarı'ndaki bir güvercin barakasının yanında uyurken yakalandı. Bölgede arama yapan ekipler, çalınan motosikletleri de barakanın arkasındaki boş alanda buldu. Murat K.'nin üst aramasında ise 112 gram bonzai, hassas terazi ile yattığı yerde pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyete götürülen Murat K.'nin ifadesinde, motosikletleri çalmadığını, bölgeye kuş beslemek için geldiğini, silah ve uyuşturucu maddenin kendisine ait olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA