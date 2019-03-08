Son Dakika Haberleri: Motosiklet Hırsızı Yakalandı

Motosiklet Hırsızı Yakalandı

33 dakika önce

Niğde'de motosiklet çalan hırsız polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

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Niğde'de motosiklet çalan hırsız polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlhanlı Mahallesi'nde motosikleti çalınan E.Ş durumu polise bildirdi. Asayiş Şube ekipleri yaptıkları çalışmalarda motosikleti çalan kişinin F. S. olduğunu belirledi. F.S ekipler tarafından gözaltına alınırken, motosiklet ise sahibine teslim edildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:45 Kaynak: İHA

İlhanlı Mahallesi, Polis, Niğde, 3. Sayfa
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