Motosiklet hırsızı yakalandı - Son Dakika

Motosiklet hırsızı yakalandı

İZMİR'de, 19 yaşındaki suç makinesi C.E.Ş., bir hafta içerisinde 3 farklı ilçeden 6 motosiklet çaldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, evine girdiği sırada kıskıvrak yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Amirliği ekipleri, Bayraklı ilçesinde iki farklı restorandan motosiklet hırsızlığı yapıldığı yönünde şikayet aldı. Bunun üzerine, söz konusu restoranların güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, motosikletleri çalan şüphelinin çok sayıda suçtan dosyası bulunan C.E.Ş. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, motosiklet hırsızı C.E.Ş.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü sırada C.E.Ş.'nin Karşıyaka ve Bornova ilçelerinden 4 motosiklet daha çaldığı öğrenildi. 1 hafta içerisinde 3 farklı ilçeden 6 motosiklet hırsızlığı yapan C.E.Ş., evine girdiği sırada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Öte yandan, gözaltına alınan C.E.Ş.'nin emniyetteki ifadesi üzerine, kendisine yardım ettiği ileri sürülen A.G.(20) isimli şüpheli de yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

İzmir'in 3 farklı ilçesinden 6 motosiklet çalan C.E.Ş., motosikletleri çaldığı sırada iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt edildi. Görüntülerde, restoranın önünde bulunan servis motosikletlerinin yanına gelen C.E.Ş.'nin rahat bir şekilde motosiklete binerek kaçtığı görüldü.