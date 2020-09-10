Motosiklet hırsızı yakalandı - Son Dakika

Jandarma ekipleri, ele geçirilen motosikleti de sahibine teslim etti. - EDİRNE

Meriç ilçesine bağlı Olacak köyünde bulunan kahvehanenin önünde park halindeki motosikletinin çalındığı öğrenen sahibi suç duyurusunda bulundu. Edirne İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı.

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