Motosiklet hırsızı yakalandı - Son Dakika

Edirne'nin Meriç ilçesinde park halindeki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri şüpheli şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Meriç ilçesine bağlı Olacak köyünde bulunan kahvehanenin önünde park halindeki motosikletinin çalındığı öğrenen sahibi suç duyurusunda bulundu. Edirne İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı.
Jandarma ekipleri, ele geçirilen motosikleti de sahibine teslim etti. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 15:37 - Kaynak: İHA
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