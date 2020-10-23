Motosiklet hırsızı yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de park halinde bulunan motosikletleri çaldıkları iddia edilen şüpheli şahıs polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Güllük ve Yenibağlar Mahallerinde 3 motosikletin çalınmasının ardından yaptığı çalışmalar sonucunda şüphelinin Doğuş C. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli Doğuş C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. - ESKİŞEHİR