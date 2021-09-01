MOTOSİKLET HIRSIZI YAKALANDI - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi polisin sıkı takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Alanya'nın Cumhuriyet Mahallesi Karasaz sokak üzerinde park halindeki motosikletin çalındığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin M.T. (28) olduğunu tespit etti. Harekete geçen polis, şüpheliyi Manavgat'taki bir iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı motosiklet de aynı iş yerinde ele geçirildi. Şüphelinin, yapılan GBT sorgusunda daha önce de bir motosiklet hırsızlığına karıştığı ortaya çıktı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.