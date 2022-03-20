Motosiklet hırsızını burnundan tanıdı - Son Dakika
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Motosiklet hırsızını burnundan tanıdı

20.03.2022 12:13
Motosiklet hırsızını burnundan tanıdı

KAĞITHANE'de sabaha karşı sokağa gelen hırsız, bir süre etrafı gözetledikten sonra park halindeki motosikleti çalarak kaçtı.

KAĞITHANE'de sabaha karşı sokağa gelen hırsız, bir süre etrafı gözetledikten sonra park halindeki motosikleti çalarak kaçtı. Motosikletin çalınma anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Motosikleti çalınan Ali Yılkın "Üç dakikada motosikletimi çaldılar. İki gün önce de bir arkadaşın motosikletini çaldılar. Bu aynı kişi. Ben hırsızı burnundan tanıdım" dedi.

Olay, Salı günü sabahın erken saatlerinde Harmantepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yürüyerek sokağa giren kapüşonlu hırsız, etrafı gözetledikten sonra park halindeki motosikletin yanına yanaştı. Motosikletin kilidini kıran şüpheli, motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Sabah işe gitmek için dışarı çıkan Ali Yılkın motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Hemen güvenlik kamera görüntülerini izleyen Yılkın, motosikletinin çalındığını görünce güvenlik kamera görüntüleri ile polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Ali Yılkın motosikletinin bulunmasını bekliyor.

"HIRSIZ BU KONUDA UZMAN. KİLİDİ KIRARAK MOTOSİKLETİ ÇALIYOR"

Ali Yılkın, "Ben her zamanki gibi motosikletimi kapının önünde kilitledim. Üç dakikada motosikletimi çaldılar. İki gün önce de bir arkadaşın motosikletini çaldılar. Bu aynı kişi. Ben hırsızı burnundan tanıdım. Çok enteresan. Bütün kameralarda net bir şekilde yüzünü kapatıyor ama bir yere kadar. Bizim duymadığımız daha birçok motosikleti çalmış olabilir. Polise giderek şikayetçi olduk. Şikayetçi olsan ne olacak? Bize bulsalar bile sadece motosikletin gövdesini, şasesini bulacak. Başka bir şeyini bulamayacak. İki gün sonra motosikleti parçalayacaklar. Bizim duyduğumuz motosikletler parçalanıp satılıyor. Vuruyor direksiyon kilidini kırıyor. Hırsız bu konuda çok uzman. Daha sonra alıp gidiyor" dedi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde, sokağa gelen kapüşonlu kişi, bir süre etrafı kontrol ettikten sonra park halindeki motosikletin kilidini kırıyor. Yola çıkardığı motosiklete binen şüpheli, olay yerinden ayrılıyor.


- İstanbul
Motosiklet hırsızını burnundan tanıdı
Motosiklet hırsızını burnundan tanıdı
Motosiklet hırsızını burnundan tanıdı
Motosiklet hırsızını burnundan tanıdı
Motosiklet hırsızını burnundan tanıdı
Motosiklet hırsızını burnundan tanıdı
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Motosiklet, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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