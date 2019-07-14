Son Dakika Haberleri: Motosiklet hırsızını mahalleli yakaladı
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Motosiklet hırsızını mahalleli yakaladı

13 dakika önce

Beylikdüzü'nde motosikletlere dadanan hırsızlardan biri, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Motosiklet hırsızını mahalleli yakaladı, System.String[]
Beylikdüzü'nde motosikletlere dadanan hırsızlardan biri, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Beylikdüzü'nde yaz ayını fırsat bilen hırsızlar, sokaklarda park edilen motosikletlere dadandı. İlçedeki birçok alandan motosikletleri çalan hırsızlar kameralara yansıdı. Gündüz vakti sokaklardaki motosikletleri çalan hırsızların rahat hareketleri görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşların fark ederek takibe aldıkları şüphelilerden biri yakalanarak polise teslim edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL
Beylikdüzü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:37 Kaynak: İHA
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