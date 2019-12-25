Motosiklet hırsızının pes dedirten rahatlığı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Motosiklet hırsızının pes dedirten rahatlığı kamerada - Son Dakika

Motosiklet hırsızının pes dedirten rahatlığı kamerada

6 saat önce

Eyüpsultan'da park halinde olan ve üzerinde halı olan motosikleti çalan hırsızların rahat tavırları pes dedirtti.

Eyüpsultan'da park halinde olan ve üzerinde halı olan motosikleti çalan hırsızların rahat tavırları pes dedirtti. Sokak üzerinden geçen araçlara ve yayalara aldırış etmeyen hırsızların demir makas kullanarak motosikletin bağlı olduğu zinciri keserek motosikleti çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Aralık 2019 tarihinde Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan ve üzerinde halı olan bir motosikleti gözüne kestiren 2 hırsız başka bir motosiklet ile motosikletin yanına geldi. Şahıslardan bir tanesi motosiklet ile gözcülük yaparken diğer şahıs yanında getirdiği demir makas ile motosikletin bağlı olduğu zinciri kesmeye başladı. Üzerinde halı bulunan motosikletin zincirini sokaktan geçen araçlara aldırış etmeden kesmeye devam eden şahsın sergilediği rahatlık ise pes dedirtti. Bir süre sonra zinciri kesmeyi başaran hırsız motosikletin üzerindeki halıyı alarak yere bıraktı. Daha sonra çalıştırdığı motosikleti kaldırımdan indirerek yola çıkartan şahıs hiç bir şey olmamış gibi beraberinde geldiği diğer şahıs ile birlikte oradan ayrıldı. Gün ortası yaşanan hırsızlık olayında hırsızın sergilediği rahat tavırlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Gün ortasında gerçekleşen hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kişi motosiklet ile sokakta bulunan motosikletin yanına geliyor. Şahıslardan birisi motosikletten inerek elindeki demir makas ile park halindeki motosikletin zincirini kesmeye başlıyor. O esnada diğer hırsız ise hiç bir şey olmamış gibi etrafı gözetlemeye devam ediyor. Bir süre uğraştıktan sonra zinciri kesmeyi başaran hırsız demir makası geldiği motosiklete bırakıyor. Sonra tekrar motosikletin yanına gelen hırsız motosikleti çalıştırarak arkadaşıyla birlikte oradan uzaklaştığı görülüyor.

(Selim Bayraktar/İHA)

Motosiklet hırsızının pes dedirten rahatlığı kamerada

Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:10 Kaynak: İHA
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