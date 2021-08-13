Son dakika haberleri: Motosiklet hırsızının rahat tavırları kameralara yansıdı - Son Dakika

Motosiklet hırsızının rahat tavırları kameralara yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hırsız rahat bir şekilde gelip, motosikleti düz kontak yaparak çalıştırıp kaçması görüntülere yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Orta Mahallede bir apartmanın önünden gece saat 00: 30 sıralarında meydana geldi. Rıza Katlanır'ın apartman önüne parkettiği otomobil ağzında maske, başında şapkalı biri tarafında gece yarısı çalındı. Katlanır, polis merkezine şikayetçi olurken, hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şahsın motosikletin yanına gelip, koltuğuna oturduğu, ayağa kalkıp zaman zaman dolaştığı, tişörtünü giyip çıkardığı anlar yer aldı. Şüpheli rahat tavırlarıyla dikkat çekerken, daha sonra motosikleti düz kontak yapıp olay yerinde n uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı.

"Rahat bir şekilde çalıyor"

Motosiklet sahibi Rıza Katlanır, "Motosikletimi akşam saat 22: 30'da bırakmıştım. Sonra sabah 07: 30'da işe giderken bir baktım motorum yerinde yok. Geldim buraya hemen kamera kayıtlarına baktım. Gece saat 00: 30'da ağzı maskeli, şapkalı biri, motorumu düz kontak yaparak motosikletimi almış. Çalarken sanki ben anahtarı vermişim gibi rahat bir şekilde çalıştırıyor, ışıklarını açıyor. Hiçbir şey olmamış gibi rahat bir şekilde çalıyor. Ben de daha sonra polis karakoluna gittim ve ifademi verip şikayette bulundum" diye konuştu.