Motosiklet hırsızları gece kartallarının gözünden kaçamadı - Son Dakika
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Motosiklet hırsızları gece kartallarının gözünden kaçamadı

30.04.2022 13:18
Motosiklet hırsızları gece kartallarının gözünden kaçamadı

Erzincan'da 2 şahıstan şüphelenen bekçiler, şüphelileri suçüstü yakaladı.

Erzincan'da 2 şahıstan şüphelenen bekçiler, şüphelileri suçüstü yakaladı.

Olay Erzincan Merkez Bahçesaray Caddesi üzerinde saat gece 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye halinde bulunan Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri bir binanın bahçesinde durumundan şüphelendikleri 2 şahsı kontrol ettikleri esnada, şahısların üzerinde hırsızlık malzemesi olduğu değerlendirilen motosiklet parçaları ve bunları sökmeye yarayan anahtarları buldu. Ardından takviye olarak gelen asayiş ekipleri ile birlikte çevrede yapılan kısa bir araştırma neticesinde motor parçalarının bahçe içerisinde bulunan motosiklete ait olduğu tespit edildi. Gece kartallarının dikkatinden kaçmayan 2 hırsızlık şüphelisi şahıs gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Hırsızlık yaptığı değerlendirilen 2 şahıs emniyette ki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. - ERZİNCAN

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Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan Merkez, Hırsızlık, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızları gece kartallarının gözünden kaçamadı - Son Dakika


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