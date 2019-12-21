Motosiklet hırsızları JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızları JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika

Motosiklet hırsızları JASAT'tan kaçamadı

6 saat önce

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinden 6 şüpheli tarafından çalınan motosiklet, jandarma tarafından Muratpaşa ilçesinde bulunup sahibine teslim edildi.

Motosiklet hırsızları JASAT'tan kaçamadı, System.String[]

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinden 6 şüpheli tarafından çalınan motosiklet, jandarma tarafından Muratpaşa ilçesinde bulunup sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre Konyaaltı ilçesi Karatepe Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşayan Mustafa B., 10 bin lira değerindeki motosikleti ve asılı olan pantolonundan cebinden 770 lirasının çalınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu. İhbarla harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bölgedeki tüm plaka tanıma kayıt sistemini ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Onlarca kamerayı inceleyen jandarma, olayı gerçekleştiren şüphelilerin, G.Ç., S.A., E.Ş., B.K., T.Ç. ve A.N. olduğunu belirledi. Zanlılar motosikletle birlikte Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin adliyeye sevk edilen, aralarında 1 kadının da bulunduğu 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Muratpaşa, Konyaaltı, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:57 Kaynak: İHA
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