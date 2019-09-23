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Motosiklet hırsızları kamerada

1 saat önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, park halindeki elektrikli motosikletin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Motosiklet hırsızları kamerada, System.String[]
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, park halindeki elektrikli motosikletin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Şehit Pamir Caddesi üzerindeki ara sokakta park edilen elektrikli motosiklet çalındı. Sahibinin şikayeti üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, motosikletin çalındığı ana ait görüntülere ulaştı. Görüntülerden 2 kişi oldukları tespit edilen hırsızlık şüphelileri aranıyor.


- İskenderunhatay
İskenderun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:17 Kaynak: DHA
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