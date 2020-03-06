Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kent merkezinde bir iş yerinden çalınan 4 motosiklet polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda bulundu.

Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kent merkezinde bir iş yerinden çalınan 4 motosiklet polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda bulundu. Olayda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.


Düzce kent merkezinde bir motosiklet satış noktasında gece saatlerinde hırsızlık meydana geldi. İş yerine giren hırsızlar 4 adet motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda olayı gerçekleştirdikleri anlaşılan B.P., B.Ş., H.Y., ve S.M. çalıntı 4 adet motosiklet ile birlikte yakalandı. Yakalanan motosikletler iş yerine teslim edilirken yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Polis, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:03 Kaynak: İHA
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