Şişli'de motosikleti iterek çalan şüpheliler kamerada - Son Dakika

Şişli'de 2 şahsın park halindeki motosikleti iterek çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis yaptığı çalışmada 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 ve 28 Mayıs'ta Yayla ve Paşa mahallelerinde 2 farklı motosiklet hırsızlığına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Meydana gelen "hırsızlık" olayını gerçekleştirdiği iddia edilenlerden birinin, çevrede bulunan güvenlik kameralarından yaşı 18'den küçük K.C.S. adlı şüpheli olduğu tespit edildi. Zanlı, önceki gün ilçenin en işlek caddelerinden Kurtuluş Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Karakola götürülen K.C.S., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adli makamlara sevk edildi. Yaşı 18'den küçük şüphelinin, adli kontrol hükümleri uyarınca serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL