Motosiklet Hırsızları Polisten Kaçamadı
40 dakika önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis ekipleri 7 hırsızlık olayını aydınlattı.
Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde polis ekipleri 7 hırsızlık olayını aydınlattı. Hırsızlık şüphelilerinden 1'i tutuklanırken, firari olan 2 zanlının arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri geçtiğimiz Aralık
ve Ocak ayı içerisinde faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Plaka Tanıma Sisteminden (PTS) kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri 3 şüphelinin kimliklerini belirledi. Polis
ekipleri teknik çalışma ve çevre ilçelerde yaptırdığı takiplerin ardından şüphelilerin yerini tespit etti. Yapılan operasyonda zanlılardan Mert K. Burhaniye
'de yakalandı. Yakalanan zanlı Ayvalık'a getirilip ifadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edildi. Savcılık işlemlerinden sonra mahkemeye çıkarılan şüpheli Mert K. tutuklandı. Firari şüpheliler Murat E. ve Ertaş Ü.'nün ise yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:06 Kaynak: İHA
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