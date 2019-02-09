Son Dakika Haberleri: Motosiklet Hırsızları Polisten Kaçamadı

Motosiklet Hırsızları Polisten Kaçamadı

40 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis ekipleri 7 hırsızlık olayını aydınlattı.

Motosiklet Hırsızları Polisten Kaçamadı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis ekipleri 7 hırsızlık olayını aydınlattı. Hırsızlık şüphelilerinden 1'i tutuklanırken, firari olan 2 zanlının arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri geçtiğimiz Aralık ve Ocak ayı içerisinde faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Plaka Tanıma Sisteminden (PTS) kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri 3 şüphelinin kimliklerini belirledi. Polis ekipleri teknik çalışma ve çevre ilçelerde yaptırdığı takiplerin ardından şüphelilerin yerini tespit etti. Yapılan operasyonda zanlılardan Mert K. Burhaniye'de yakalandı. Yakalanan zanlı Ayvalık'a getirilip ifadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edildi. Savcılık işlemlerinden sonra mahkemeye çıkarılan şüpheli Mert K. tutuklandı. Firari şüpheliler Murat E. ve Ertaş Ü.'nün ise yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:06 Kaynak: İHA

Balıkesir, Polis, Ayvalık, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gaziantep'te Polis Otosu Ağaca Çarptı: 1 Şehit, 1 Yaralı 6 Sapık, Babasının Gözü Önünde Genç Kıza Cinsel İstismarda Bulundu

İşten Çıkarılan Adam, Eski Patronunu Pompalı Tüfekle Vurdu! Korku Dolu Anlar Kamerada Ataması Yapılmayan Öğretmen, Ardında Bir Not Bırakıp İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 22:46:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet Hırsızları Polisten Kaçamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]