Son Dakika Haberleri: Motosiklet hırsızları polisten kaçamadı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Motosiklet hırsızları polisten kaçamadı

39 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde geçtiğimiz günlerde motosiklet hırsızlığı yapan iki kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Motosiklet hırsızları polisten kaçamadı, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde geçtiğimiz günlerde motosiklet hırsızlığı yapan iki kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Ağustos tarihinde Nizip ilçesi Tahtani Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığı meydana geldi. Yaşanan olayın ardından polis ekipleri çalışma başlatarak H.G. ve A.B. isimli şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyet müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Gaziantep, Polis, Nizip, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılar
Alkollü şekilde araç kullanan oğlunu almaya giden baba da alkollü çıktı Hong Kong'da hükümet karşıtı protestolar yağmura rağmen devam ediyor Kadın kuaförü, 14 yaşındaki kız çocuğuna farklı tarihlerde 3 kez istismarda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 16:14:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet hırsızları polisten kaçamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]