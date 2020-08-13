Motosiklet hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de gece saatlerinde Yeni Mahalle Milli İrada Caddesinde park halindeki motosikleti çalmaya çalışan 2 şüpheli mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir motosikleti düz kontak yapmak suretiyle çalmaya çalışan şüpheliler mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakaladı. Motosiklet sahibi N.E.'nin şikayetçi olması sonrasında ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından H.B. ve R.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.B. ve R.A. motosiklet hırsızlığına teşebbüs suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR