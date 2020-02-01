Motosiklet hırsızları tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızları tutuklandı - Son Dakika

Motosiklet hırsızları tutuklandı

6 saat önce

Niğde'de motosiklet hırsızlığı zanlısı 2 kişi tutuklandı.

Motosiklet hırsızları tutuklandı, System.String[]

Niğde'de motosiklet hırsızlığı zanlısı 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre Bor İlçesi'nde motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren A.E. (19) ve S.G. (22) gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Polis, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tuvalet ihtiyacı için araçtan inen genç kadın, feci şekilde hayatını kaybetti
Cüzdanını otobüste düşürdü, şoförün cevabıyla şok oldu İstanbul'da köprü altına sıkışan tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 21:29:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Motosiklet hırsızları tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]