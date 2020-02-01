Motosiklet hırsızları tutuklandı - Son Dakika

Motosiklet hırsızları tutuklandı
6 saat önce
Niğde'de motosiklet hırsızlığı zanlısı 2 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:32 Kaynak: İHA
Niğde'de motosiklet hırsızlığı zanlısı 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Bor İlçesi'nde motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren A.E. (19) ve S.G. (22) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE
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