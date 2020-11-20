Motosiklet hırsızları tutuklandı - Son Dakika

Motosiklet hırsızları tutuklandı
20.11.2020 15:55
Nevşehir'de motosiklet hırsızlığı ile yapılan çalışmalar sonrasında polis ekipleri tarafından şüpheli 3 kişi yakalandı.
Nevşehir'de motosiklet hırsızlığı ile yapılan çalışmalar sonrasında polis ekipleri tarafından şüpheli 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Sümer ve Güzelyurt Mahallerinde 3 motosikletin çalınmasıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında iş yerlerinin güvenlik kameraları incelendi. Yapılan incelemeler sonrasında motosikletleri 16 ve 17 yaşlarında oldukları öğrenilen O.A. O.Y. ve A.R.'nin yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalanmasının ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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