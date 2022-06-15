Motosiklet hırsızları tutuklandı - Son Dakika
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Motosiklet hırsızları tutuklandı

15.06.2022 09:28
Motosiklet hırsızları tutuklandı

Isparta'nın Atabey ilçesinde motosiklet çalan hırsızlar, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Isparta'nın Atabey ilçesinde motosiklet çalan hırsızlar, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanırken, motosiklet sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İslamköy köyünde 13 Haziran'da M.C. isimli şahsa ait motosiklet çalındı. Hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen B.G. ve M.B.A. isimli şüpheliler, 14 Haziran'da JASAT ve Atabey İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri tarafından koordineli olarak yapılan takip ve çalışmalar sonucunda saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Çalınan motosiklet bulunarak sahibi M.C.'ye teslim edildi. Şüpheliler sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ISPARTA

Motosiklet hırsızları tutuklandı
Motosiklet hırsızları tutuklandı

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Isparta, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızları tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet hırsızları tutuklandı - Son Dakika
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