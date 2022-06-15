Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İslamköy köyünde 13 Haziran'da M.C. isimli şahsa ait motosiklet çalındı. Hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen B.G. ve M.B.A. isimli şüpheliler, 14 Haziran'da JASAT ve Atabey İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri tarafından koordineli olarak yapılan takip ve çalışmalar sonucunda saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Isparta, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosiklet hırsızları tutuklandı - Son Dakika

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