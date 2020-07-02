Motosiklet hırsızları WhatsApp'ta grup kurmuşlar - Son Dakika

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, Jandarma Suç ve Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanan şüphelilerin, WhatsApp'ta 'Kırık Far' isimli bir grup kurdukları, burada beğendikleri motosikletlerin fotoğraflarını paylaştıkları ortaya çıktı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Acıpayam ilçesinde yaşanan motosiklet hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen Jandarma Suç Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) ekipleri, şüphelileri tespit etti. Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortak operasyon düzenleyen JASAT, şüphelilerin Pamukkale ilçesindeki evlerine dün operasyon düzenledi.
Jandarmadaki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.