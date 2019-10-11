Motosiklet hırsızları yakalandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda C.D, E.D. ve M.Ç'yi gözaltına alan jandarma ekibi, otoparktan çalındığı belirlenen motosikletleri ele geçirdi.

İlçede bulunan bir yediemin otoparkından 8 motosiklet çalınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, 3 zanlının kimliğini tespit etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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