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Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızları yakalandı

Motosiklet hırsızları yakalandı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki motosikleti çaldığı belirlenen 3 kişi Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Motosiklet hırsızları yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki motosikleti çaldığı belirlenen 3 kişi Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.


Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi 1048 sokakta park halindeki motosikletin çalınmasının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Motosikletin çalındığı bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosikleti çalanların E.K., B.A. ve suça sürüklenen çocuk S.A. olduğunu belirledi. Ekipler 3 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler çaldıkları motosikleti Side mahallesinde bir parka bıraktıklarını itiraf ederken, motosiklet parktan alınarak sahibine teslim edildi.


Yakalanan şüphelilerden E.K.'nin GBT sorgusunda kullanmak için uyuşturucu madde satın almak bulundurmak ve kullanmak suçlarından arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden suça sürüklenen çocuk S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.K. ve B.A. tutuklanarak Alanya cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Asayiş Büro, Motosiklet, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:32 Kaynak: İHA
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