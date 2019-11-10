Son Dakika Haberleri: Motosiklet hırsızları yakalandı: 4 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızları yakalandı: 4 gözaltı

Motosiklet hırsızları yakalandı: 4 gözaltı

6 saat önce

Adıyaman'da, 2 adet motosiklet hırsızlığı yapan 4 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Motosiklet hırsızları yakalandı: 4 gözaltı, System.String[]

Adıyaman'da, 2 adet motosiklet hırsızlığı yapan 4 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Mara Mahallesinde 02 AG 479 plakalı motosiklet 02 MA 102 plakalı motosiklet çalan şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında her iki motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edilirken polis ekipleri olayı gerçekleştiren A.Y., F.K., A.K., ve M.S., isimli 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. 4 Şahıs daha sonra polis merkezine götürüldü.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, Mara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:39 Kaynak: İHA
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