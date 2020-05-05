Motosiklet hırsızlarına 25 bin 200 lira sokağa çıkma yasağı cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızlarına 25 bin 200 lira sokağa çıkma yasağı cezası - Son Dakika

Motosiklet hırsızlarına 25 bin 200 lira sokağa çıkma yasağı cezası

6 saat önce

Motosiklet hırsızlarına 25 bin 200 lira sokağa çıkma yasağı cezası Jandarma, çalınan motosikletlere aynı bölgede kesilen sokağa çıkma cezalarından ulaştı 4 şüpheli hem ceza yedi hem de hırsızlıktan cezaevine gönderildi Antalya'da 2 gün arka arkaya sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri...

Motosiklet hırsızlarına 25 bin 200 lira sokağa çıkma yasağı cezası

Jandarma, çalınan motosikletlere aynı bölgede kesilen sokağa çıkma cezalarından ulaştı

4 şüpheli hem ceza yedi hem de hırsızlıktan cezaevine gönderildi

ANTALYA - Antalya'da 2 gün arka arkaya sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 25 bin 200 TL para cezası uygulanan 4 kişinin motosiklet hırsızı olduğu belirlendi. Jandarma, hırsızlık ihbarı üzerine bölgede sokağa çıkma yasağı sebebiyle kesilen cezaları inceleyince şüphelilere ulaştı. 4 şüphelinin tamirhaneye çevirdiği depoda, 1'i Ilıca- Kumköy'den çalınan olmak üzere parçalanmaya başlamış çalıntı olduğu değerlendirilen 3 adet motosiklet ele geçirildi.

Manavgat Ilıca Mahallesi'nde ikamet etmekte olan bir vatandaş, sokağa çıkma yasağı olan pazar günü motosikletinin çalındığını belirterek jandarmaya şikayette bulundu. Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameraları ile MOBESE'leri inceleme altına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda 4 kişinin Cumartesi günü hırsızlık olayının yaşandığı yerin yakınında sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için cezai işlem uygulandığı belirlendi. Güvenlik kameralarında aynı şahısların Pazar günü de olayın meydana geldiği yerde görülmesi üzerine jandarma ekipleri E.A., K.E., M.Ç. ve H.B. olduğu belirlenen şahısları bulmak için çalışma başlattı.

Şahıslardan 2 tanesi Taşağıl Mahallesinde yakalanırken ifadeleri doğrultusunda diğer 2 şüpheli de Taşağıl-Sağirin mahallesinde gözaltına alındı. Şüphelilerin motosiklet tamirhanesine dönüştürdükleri depoda Ilıca'dan çalınan motosikletin yanı sıra çalıntı olduğu değerlendirilen, plakasız, şase numaraları kazınmış ve parçalanmaya başlanmış 2 adet motosiklet daha ele geçirildi.

E.A., K.E., M.Ç. ve H.B.'ye sokağa çıkma yasağı uygulanan Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için jandarma tarafından toplam 25 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. Ilıca'dan çalınan motosiklet sahibine teslim edilirken, diğer motosikletler yediemin otoparkına teslim edildi. Motosikletlerin kime ait olduklarının kriminal inceleme sonucunda belirleneceği bildirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine sevk edilen E.A., K.E., M.Ç. ve H.B. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Motosiklet hırsızlarına 25 bin 200 lira sokağa çıkma yasağı cezası

Motosiklet, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 04:26 Kaynak: İHA

YORUMLAR

Son Dakika

Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip ediyor Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu         
22:44
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı         
22:39
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti         
22:20
New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı         
22:16
Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip ediyor Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip ediyor         
22:10
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı         
22:01
Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi         
21:56
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor         
21:33
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum         
21:23
ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı         
21:23
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü         
21:13
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi         
21:10
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil         
21:03
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor         
21:00
Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti         
21:00
Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı         
20:57
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti         
20:48
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi         
19:52
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir         
19:42
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak         
19:38
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var         
19:26
Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu         
19:19
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı         
19:18
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi         
19:06
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı         
18:53
ABD'de umut veren çalışma: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir ABD'de umut veren çalışma: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir         
18:42
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi         
18:35
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek         
18:31
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var         
18:29
Polisin Polisin "Niye dışarıdasınız?" sorusuna vatandaştan ilginç yanıt: Tur atıp gidiyoruz         
18:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 22:56:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Motosiklet hırsızlarına 25 bin 200 lira sokağa çıkma yasağı cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]