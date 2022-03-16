Motosiklet hırsızlarına eş zamanlı operasyon - Son Dakika
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Motosiklet hırsızlarına eş zamanlı operasyon

16.03.2022 18:42
Motosiklet hırsızlarına eş zamanlı operasyon

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çeşitli marka ve modellerde 10 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çeşitli marka ve modellerde 10 çalıntı motosiklet ele geçirildi. 9 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Altındere, Osmanağa ve Harunusta mahallelerinde hırsızlık, suç eşyasını satın alma veya kabul etme, resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Bu doğrultuda, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından M.B. (38), B.B. (26), S.K. (36), P.K. (29), C.K. (32), O.Ö. (32), İ.E. (57), A.Ö. (25) ve F.K. (34) isimli şüphelilerin ev ve eklentilerinde eş zamanlı olarak arama yapıldı. Aramalar neticesinde, hırsızlık malı olduğu değerlendirilen çeşitli marka ve modellerde, 6 plakasız, 2 sahte plakalı, 2 ikiz plakalı olmak üzere toplam 10 motosiklet ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler hakkında ise hırsızlık, suç eşyasını satın alma veya kabul etme, resmi belgeyi bozmak, tahrip etmek ve belgede sahtecilik suçlarından gerekli adli işlemler başlatıldı. - SAKARYA

Motosiklet hırsızlarına eş zamanlı operasyon
Motosiklet hırsızlarına eş zamanlı operasyon

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Altındere, Jandarma, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızlarına eş zamanlı operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet hırsızlarına eş zamanlı operasyon - Son Dakika
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