Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdı, hırsız böyle kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdı, hırsız böyle kaçtı

16.04.2022 10:47

Bursa'da sahur vakti hırsızlar bir sokaktaki park halinde olan 50 bin lira değerindeki motosikleti çalmak istedi.

Bursa'da sahur vakti hırsızlar bir sokaktaki park halinde olan 50 bin lira değerindeki motosikleti çalmak istedi. Üst kattaki evinden durumu fark eden kadın, motosikleti götürmeye çalışan hırsızın kafasına tabak yağdırdı. Tabaklardan birisi hırsızın başına isabet ederken, zanlı tam götüreceği esnada motosikleti bırakıp kaçtı.

Olay 6 Mart gecesi şehir merkezinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evinin kapısında bağlı olan motosikleti çalmaya çalışan iki hırsızı gören motosiklet sahibi Ahmet Çağdaş, alt ve üst katında oturan ablasına ve akrabalarına seslendi. Gürültüyü duyan abla Gülay Çağdaş, balkonda oturan kardeşinin yanına gitti. Motosikletin bağlı olduğu iki kilitten birini kıran, diğerini kesemeden fark edilen iki hırsız motosikleti götürmeye yeltendikleri anda kız kardeşi, eline geçirdiği tabak ve tencereyi hırsızlara fırlattı.

Tabaklardan birinin hırsızın kafasına isabet etmesiyle hırsızlar motosikleti olduğu yere bırakıp kaçtı. Aşağıya inen Ahmet Çağdaş ise hemen polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarını inceleyip çalışma başlattı. Hırsızların motosikleti götürme çabaları ve kafasına tabak isabet ettiği o anlar işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Hırsızları fark edip tabak fırlatarak engelleyen Gülay Çağdaş, "Gece dükkanımı kapattım eve gittim. Kardeşim "Motoru çalıyorlar" diye bağırdı. Aşağıya indik ve çalamadan kaçtıklarını gördük. Kız kardeşim yukarıdan tabak attı. Attığı tabaklardan birinin isabet ettiğini söyledi. Kız kardeşim "bizim motora ne yapıyorsunuz? diye seslenince 'sana ne motor bizim' demişler. "Diğer kardeşimi uyandırayım" derken, mahalleli ayağa kalktı. İki zincirle bağlı olduğu için birini koparmışlar ama diğerini kopartamadan kaçmışlar. Polis çağırdık, kameralara baktık. Şimdi ise güvenli bir alan yapamadığım için motoru dükkanın içine alıyoruz" dedi. - BURSA

Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdı, hırsız böyle kaçtı
Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdı, hırsız böyle kaçtı
Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdı, hırsız böyle kaçtı
Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdı, hırsız böyle kaçtı
Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdı, hırsız böyle kaçtı
Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdı, hırsız böyle kaçtı
Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdı, hırsız böyle kaçtı
Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdı, hırsız böyle kaçtı
Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdı, hırsız böyle kaçtı
Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdı, hırsız böyle kaçtı
Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdı, hırsız böyle kaçtı

YORUMLAR
500
Eşini 34 yerinden bıçaklayarak öldürdü; 'Birbirimizi seviyorduk' dedi Eşini 34 yerinden bıçaklayarak öldürdü; 'Birbirimizi seviyorduk' dedi UNESCO mirası Cumalıkızık yeniden cıvıl cıvıl günlerine kavuşmaya hazırlanıyor UNESCO mirası Cumalıkızık yeniden cıvıl cıvıl günlerine kavuşmaya hazırlanıyor

Motosiklet, Gülay, Bursa, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdı, hırsız böyle kaçtı - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Altın gibi değil, altın kayısı: Tanesi 200 lira olan altınla kaplanmış kayısının kilosu 10 bin TL
10:53 MHP milletvekillerinden Bahçeli'ye "mesaj" türünde paylaşımlar: İhracı istenen Baki Ersoy'la fotoğraf çekip paylaştılar
10:44 İki gözü de görmüyor ama araba lastiklerini rahatlıkla tamir edebiliyor
10:42 Sergen Yalçın Galatasaray'a mı gidiyor? "İlk görüşme yapıldı" iddiası
10:39 Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'e göre Meclis "yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü"
10:33 Son anket: AK Parti 7 puan önde ama ittifaka yetmiyor! Altılı masanın partileriyle fark 5-6 puana çıkıyor
10:23 Eşi tarafından katledilen Nurcan Seçer'in hastanedeki görüntüsünü paylaşan 2 kişi gözaltında
10:20 Mağaza hırsızı iki kadın yakalanınca ortalığı ayağa kaldırdı: Giysi çalıyorlardı
10:18 Yılanı gören horoz kaçtı ama tavuk önce yavrularını kurtardı
10:16 Manchester, Ronaldo'ya kapıyı gösterdi: Kimse istemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 11:17:25. #1.12#
SON DAKİKA: Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdı, hırsız böyle kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement