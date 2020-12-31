Motosiklet hırsızlarına karşı ek güvenlik önlemleri şart - Son Dakika

Motosiklet hırsızlarına karşı ek güvenlik önlemleri şart

31.12.2020 10:17
Motosiklet hırsızlarına karşı ek güvenlik önlemleri şart, System.String[]

Sokağa çıkma kısıtlamalarında artan motosiklet hırsızlığı nedeniyle ustalar alınabilecek güvenlik önlemleri hakkında uyarılarda bulundu.

Sokağa çıkma kısıtlamalarında artan motosiklet hırsızlığı nedeniyle ustalar alınabilecek güvenlik önlemleri hakkında uyarılarda bulundu.

Motosikletlerin diğer taşıtlara kıyasla güvenlik önlemleri bakımından daha zayıf olması sebebiyle hırsızlık vakaları da sık yaşanıyor. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarında motosiklet hırsızlığında gözle görülür bir şekilde artış meydana geldi. Kısıtlamada sokakların boş kalması ve kuryelerin çalışması, en çok hırsızların işine yarıyor. Paket teslimi için motosikletinden inen kuryelerin motosikletleri hırsızlar tarafından çalınıyor. Motosikletlerin çalınmasını önlemek için farklı yöntemler bulunuyor. Motosiklet sürücüleri genellikle kontak kilidinin yeterli olduğunu düşünüyor, ancak ustalar bu düşüncenin yanlış olduğunu vurguluyor. Hırsızlar kontak kilidini kolaylıkla devre dışı bırakabiliyor. Motosikletleri hırsızlıktan korumak için alarm sistemi, GPS takibi ve disk kilidi gibi güvenlik sistemleri tavsiye ediliyor.

"10 yaşındaki çocuk bile bir motosikleti çalabilir"

Uzun yıllardır motosiklet sektöründe çalışan Gökhan Karatepe, kontak kilidinin güvenlik açısından yetersiz olduğunu ve ek sistemlerin kullanılması gerektiğini söyledi. Disk kilidinin güvenliği önemli ölçüde artırdığına değinen Karatepe, "Bütün motorlarda kontak kilidi var ama bunlar güvenli değil. Ufak bir zorlamayla bile veya sert bir darbeyle kontak kilidi direkt kırılabiliyor. Yani kontak kilidi için sıfır önlem diyebiliriz. Kontak kilidini kırdıktan sonra motoru kolayca çalıştırabiliyorlar. 10 yaşındaki çocuk bile bir motosikleti götürebilir. Ben disk kilidini tavsiye ederim. Çünkü kırılması daha zor. Özellikle kaliteli disk kilidi alınırsa hem bizim için hem kendileri için daha iyi olur. Çünkü hırsızın parçaladığı motoru toplamak çok zor" diye konuştu.

Disk kilidinin yanında; kolay kesilemeyen zincir, alarm ve GPS sistemlerinden destek alınabileceğini aktaran Karatepe, "Kaliteli kilit fiyatları en az 300-400 TL'den başlıyor. Yani 50-60 liralık da kilitler var ama hiçbir şekilde önlemleri yok. Genelde hepsi Çin malı oluyor. Onlardan ziyade kaliteli demir makaslarıyla kesilemeyen zincir kilitler kullanılmalıdır. Alarm sistemleri de kullanılabilir. GPS sisteminden destek alınmalıdır. Bunların hepsi maliyet oluşturuyor, ama güvenlik de artıyor" ifadelerini kullandı.

"Paketçilerin motosikletleri daha çok çalınıyor"

Kuryelerin motosikletlerinde güvenlik zafiyetinin daha fazla olduğunu ve bu araçların daha çok çalındığını belirten Gökhan Karatepe, "Çalıntı motorların çoğu kontak kilidi kırılarak çalınmış oluyor. Zinciri koparılarak çalınan motosikletler çok fazla gelmiyor. Bir de asma kilitle bağlanan motosikletler geliyor. Çok rahat şekilde 2 tane anahtar kullanılarak patlatılabiliyor asma kilitler. Paketçilerin motosikletleri daha çok çalınıyor. Paket teslim etmek için apartman önüne 45 saniyeliğine koyuyor. Kontaklarını bile kapatmıyorlar bazen. Hiç önlem almadan bırakıp gidiyorlar. O yüzden bağlar tarafında çok fazla motosiklet çalınıyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Motosiklet hırsızlarına karşı ek güvenlik önlemleri şart
Motosiklet hırsızlarına karşı ek güvenlik önlemleri şart
Motosiklet hırsızlarına karşı ek güvenlik önlemleri şart
Motosiklet hırsızlarına karşı ek güvenlik önlemleri şart
Motosiklet hırsızlarına karşı ek güvenlik önlemleri şart

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Güvenlik Önlemleri, Motosiklet, GPS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Motosiklet hırsızlarına karşı ek güvenlik önlemleri şart - Son Dakika


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