Motosiklet hırsızlarına polis operasyonu kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Motosiklet hırsızlarına polis operasyonu kamerada - Son Dakika

Motosiklet hırsızlarına polis operasyonu kamerada

6 saat önce

İl genelinde çaldıkları motosikletleri Beylikdüzü'ndeki depolarına götürerek parçalara ayıran hırsızlar yakalandı.

İl genelinde çaldıkları motosikletleri Beylikdüzü'ndeki depolarına götürerek parçalara ayıran hırsızlar yakalandı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, İstanbul genelinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayları üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin bu bağlamdaki çalışmaları sürerken 10 Aralık tarihinde Maltepe'den başka bir motosiklet hırsızlığı ihbarı alındı. İhbar üzerine vakit kaybetmeden olay yerine giden ekipler, motosikletin çalındığı bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüpheli şahısların kimliğini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ, OPERASYONLA 2 KİŞİ YAKALANDI

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, şüphelilerin motosikleti çaldıktan sonra Beylikdüzü'ndeki bir evin alt katında bulunan depoya götürdükleri belirlendi. Bunun üzerine ekipler, 12 Aralık günü belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonla, Muhammet Ali Y. (23) ve Yusuf Emrah Ç. (21) kıskıvrak yakalanırken, çok sayıda çalıntı motosiklet de polis ekiplerince ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler Muhammet Ali Y.'nin 3, Yusuf Emrah Ç.'nin ise 14 adet suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İkinci operasyonla bir kişi daha yakalandı

Motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışmalarını sürdüren ekipler, bugün bir kişiyi daha gözaltına aldı. Hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu belirlenen Kerem A. (21)'in 6 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

(İHA)

Motosiklet hırsızlarına polis operasyonu kamerada

Motosiklet, Beylikdüzü, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:05 Kaynak: İHA
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