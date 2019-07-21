Son Dakika Haberleri: Motosiklet hırsızlarından 1'i tutuklandı
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Motosiklet hırsızlarından 1'i tutuklandı

57 dakika önce

Eskişehir'de farklı tarihlerde direksiyon kilitleri kırılarak çalınan 6 adet motosikleti çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Motosiklet hırsızlarından 1'i tutuklandı, System.String[]
Eskişehir'de farklı tarihlerde direksiyon kilitleri kırılarak çalınan 6 adet motosikleti çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, değişik adreslerde park halinde bulunan motosikletlerin direksiyon kilitleri kırılarak çalınması olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda olay yerleri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarının incelemesinde Y.A. (19), M.M.D. (19) ve yanlarında bulunan küçük yaşta 1 şahıs suçta kullandıkları araç ile yakalandı. Şüphelilerden Y.A. ile M.M.D., gözaltına alındı. Motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelileri Y.A. ve M.M.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.A., tutuklanırken, M.M.D., serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin çalmış oldukları 6 adet motosikletin bulunarak sahiplerine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Motosiklet, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:54 Kaynak: İHA
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