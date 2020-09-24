Motosiklet hırsızlarından birinin 34 sabıkası çıktı - Son Dakika

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, motosiklet çalan ve 34 sabıka kaydı bulunan T.Ö. ile M.G.B., polisin operasyonu ile yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, park halindeki bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hırsızlığın yaşandığı sokak üzerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin daha önceden benzer suçlardan 34 adet sabıka kaydı bulunan T.Ö. ve 1 adet sabıka kaydı bulunan M.G.B. olduğunu belirledi. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden T.Ö. tutuklanırken, M.G.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.